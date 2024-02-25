Терапевт назвала главные причины зевоты Терапевт Заплавнова: зевота не связана с болезнями

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Ученым известны два вида зевоты, рассказала NEWS.ru терапевт Кристина Заплавнова. Первую она назвала физиологической, или спонтанной, она вызвана скукой или сменой ритмов от активного к спокойному. Социальная же, или эмоциональная, зевота, по словам терапевта, связана с процессом запуска иных механизмов, позволяющих человеку проявлять эмпатию.

Последние исследования все меньше связывают зевоту с восполнением дефицита кислорода, — добавила Кристина Заплавнова.

Она уточнила, что зевота чаще всего одолевает человека, когда ему скучно, до или после пробуждения, а также со сменой фаз «отдых — активность». Эксперт привела мнение ученых о том, что это физиологическое явление выступает своеобразной подготовкой организма к смене режима и циркадных ритмов.

Заплавнова объяснила, что зевота заставляет двигаться мышцы лица и шейного отдела. Она допустила, что это стимулирует сонную артерию и приводит к высвобождению определенных гормонов, участвующих в возбуждении. Этим эксперт объяснила чувство бодрости после зевка.

Еще одной причиной зевоты может стать давление в ушах, продолжила Кристина Заплавнова. Зевота помогает открыть евстахиевы трубы, соединяющие горло с ухом, что уменьшает неприятное ощущение, возникающее от быстрого роста давления при посадке самолета или в скоростном лифте, сказала терапевт. В этом случае, констатировала врач, зевота выступает в качестве «защитного рефлекса» уха.

Помимо этого, благодаря работе зеркальных нейронов мы можем зевать в ответ зевающему человеку, продолжила терапевт. Благодаря их деятельности люди считывают ментальное состояние оппонента и проецируют его на себя, пояснила Заплавнова, используется тот же механизм, что при эмпатии.

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