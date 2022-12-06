Свиной грипп за неделю выявили еще почти в 20 регионах России Роспотребнадзор: свиной грипп распространился в 74 регионах России

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Свиной грипп за прошедшую неделю выявили еще в 19 российских регионах, общее число субъектов увеличилось до 74, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в стране за неделю поднялся на 23,3%.

Так называемый свиной грипп выявлен уже в 74 субъектах РФ, — говорится в сообщении.

29 ноября ведомство сообщало, что свиной грипп H1N1 распространился в 55 российских регионах.

В условиях нарастающей активности вирусов продолжается прививочная кампания, добавили в ведомстве. Свыше 72,4 миллиона человек уже сделали прививки от гриппа, что составляет почти 50% россиян.

Роспотребнадзор также указал, что в 57 регионах, включая Москву, Подмосковье и Петербург, растет заболеваемость COVID-19. В целом по стране за неделю зарегистрировали 43,4 тысячи случаев заражения, что на 11,6% превысило показатели предыдущей недели.

Об активном распространении свиного гриппа 26 ноября сообщал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По мнению бывшего главного санитарного врача страны Геннадия Онищенко, на распространение болезни повлияла пандемия коронавируса.