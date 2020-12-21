Союз пациентов объявил о дефиците более 40 лекарств в России

https://static.news.ru/photo/ca9e81c8-434e-11eb-a78d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За последние месяцы россияне столкнулись с дефицитом более 40 лекарственных препаратов, в том числе из перечня жизненно важных лекарств, сообщили во Всероссийском союзе пациентов.

Соответствующее письмо с предложениями о решении проблемы с нехваткой медикаментов организация направила в Минздрав, Минпромторг, в правительство, а также президенту РФ Владимиру Путину, пишет газета «Известия». Однако, по данным ВСП, власти не торопятся решать проблему.

В ряде случаев ответы на официальные запросы профильных НКО либо не были получены, либо содержали информацию о том, что указанной проблемы не существует, — заявил изданию сопредседатель союза Юрий Жуков.

Он отметил, что оценка фактического спроса не точна из-за использования одних и тех же лекарств при лечении от коронавируса и других заболеваний, таких как муковисцидоз. Также с нехваткой препаратов, идущих на лечение больных с COVID-19, столкнулись пациенты с рассеянным склерозом, ревматическими заболеваниями, первичным иммунодефицитом, а также ревматоидным артритом, системной красной волчанкой и другими ревматическими заболеваниями. Это касается таких лекарств, как «Гидроксихлорохин», «Азатиоприн», «Микофенолата мофетил», «Метотрексат», «Метилпреднизолон» и другие.

Также во Всероссийском союзе пациентов сообщили о дефиците других лекарств в аптеках России с начала 2020 года. Так, значительно снизилось число доступных препаратов от хронических заболеваний, в том числе антибиотиков — «Левофлоксацина» и «Азитромицина», антикоагулянтов, например, «Эноксапарина натрия», противоопухолевых и иммуносупрессивных лекарств. При этом, как считают в организации, с осени 2020 года проблема с нехваткой препаратов стоит особенно остро.

Ранее NEWS.ru писал, какие лекарства, по мнению вирусолога Евгении Степановой, нельзя принимать тем, кто болеет коронавирусом. Среди них — «Ибупрофен», «Нурофен» и «Ибуклин».