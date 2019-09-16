Рост числа суицидов среди людей молодого возраста беспокоит врачей всего мира. Особенно их тревожит тот факт, что к уходу из жизни стали чаще прибегать подростки. То, чем делятся дети в Instagram, Facebook или в любой другой соцсети, может быть завуалированным криком о помощи. Но не только соцсети могут подсказать, что ребенок переживает кризис. Есть целый ряд признаков, по которым можно заподозрить депрессию и мысли о сведении счётов с жизнью.

Исповедь в соцсети

Размещение фотографий в Instagram — своего рода дневник для многих. Но порой красивая и яркая соцсеть становится местом, где подросток пытается рассказать не о своих радостях, а о том, что беспокоит его более всего и что, в конечном счёте, способно привести к суициду. Британская девушка в течение продолжительного времени размещала в Instagram фотографии своего якобы слишком толстого тела, сопровождая их уничижительными надписями. На самом деле её размер одежды был S, и, изводя себя голодом, она регулярно падала в обморок. Помимо размещения фотографий, девушка бесконечно мониторила чужие страницы с фотографиями до крайности истощенных девиц. Закончилось всё попыткой суицида — к счастью, безуспешной. В психиатрической больнице у неё были диагностированы депрессия, тревога, эмоционально-неустойчивое расстройство личности. Врачи уверены, что социальные сети подпитывали имеющееся у нее расстройство пищевого поведения.

Я была одержима просмотром страничек людей, борющихся с расстройствами пищевого поведения, и для меня очень быстро стало нормой размещать вызывающие фотографии и обсуждать их, — описывает своё болезненное состояние сама девушка.

Если бы родственники вовремя заметили патологическое недовольство собой у дочери, долгих месяцев лечения в психиатрии могло бы и не быть.

Что должно насторожить родственников подростка

Существует целый ряд признаков того, что ребёнку угрожает самоубийство. Очень важно при этом понимать, что они не всегда могут быть очевидны. Задача родителей — следить за самыми тонкими изменениями в жизни детей, в том числе, оценивая контент их страничек в соцсетях. Особенно, если семье известно, что ребёнок именно сейчас переживает трудные времена.

Vikki Grant/moodboard/Global Look Press

Родителей должно насторожить:

— Изменение в распорядке дня: например, подросток стал меньше спать или меньше есть;

— Ребёнок явно борется со сном в течение дня, ему не хватает энергии и он выглядит усталым;

— Подросток начал пить или курить; есть подозрения, что он принимает наркотики;

— Ему стало трудно справляться с повседневными обязанностями;

— Пропал интерес с тому, что всегда нравилось;

— Ребёнок стал замкнутым, сторонится не только родителей, но и друзей;

— Возможно проявление беспокойства, возбуждения, раздражительности.

Две крайности

Иногда невозможно догадаться, при всём внимании к ребёнку, что его терзает душевная боль и дело идёт к суициду. Так было в случае с 12-летним мальчиком из Зеленограда — врачи никогда не выявляли у него предрасположенности к суицидам. Ничего не нашли врачи и у подростка из 11 класса, покончившего с собой из-за того, что он чувствовал себя девушкой. Парень никому не говорил об этом, по его поведению невозможно было понять, что что-то не так.

У другой части подростков склонных к суициду, напротив, наблюдается демонстративное поведение.

Pixabay

В статистику суицидов, как правило, не включают попытки покончить собой, не приведшие к смерти. А их очень много. Проблема суицидов у подростков есть, она обширная, но, к сожалению, чётких индикаторов, указывающих на мысли о суициде, нет. Ребёнок скрывает от родителей свои переживания, у него нет эмоциональной связи с близкими — в этом корень зла. Подростком движет желание добиться признания, какой-то поддержки. И он может пойти на инсценировку суицида. Чаще всего суицид у подростков носит характер демонстративно-шантажный. В 99% процентов случаев дети пишут предсмертные записки, наносят себе какие-то царапины, но на самом деле у них нет желания уйти из жизни, и есть часть суицидов, которые можно считать случайной и слишком далеко зашедшей попыткой шантажа. Татьяна Меркулова психиатр

Жизнь современного подростка можно сравнить с кипением в скороварке — здесь и школьные стрессы, и прессинг соцсетей, недовольство своей внешностью и, достаточно часто, половой принадлежностью. Советы специалистов для родителей очень просты: не позволять рутинным делам упускать из виду самое главное — эмоциональное состояние ребёнка, стараться не терять с ним контакт, внимательно следить за его настроением и его окружением.

Страшная статистика

В Великобритании каждые 90 минут происходит самоубийства. Эта статистика затрагивает все слои общества — от бездомных и безработных до строителей и врачей, звезд реалити-шоу и футболистов. Мальчики и мужчины лишают себя жизни в три раза чаще, чем женщины, а большинство самоубийств приходится на группу до 35 лет.

В Японии самоубийство стало основной причиной смертности среди детей в возрасте от 10 до 14 лет — эти данные были опубликованы в марте 2019 года на основе наблюдений, сделанных в 2017-2018 годах.

В России число самоубийств несколько лет подряд шло на спад, но по данным нового доклада, опубликованного ВОЗ накануне Всемирного дня предотвращения самоубийств, страна по-прежнему входит в тройку лидеров по этому показателю.