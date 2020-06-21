Секрет правильного питания нашли в мясе и зелени

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Переход от переработанной еды к здоровой пище вынуждает человека меньше есть, считает доктор медицинских наук Василий Генералов. По его словам, объём порций связан со вкусовыми рецепторами. Они помогают получить удовольствие от пищи и испытывать чувство насыщения.

Специалист отметил, когда функционирование нервных окончаний нарушено и происходит в аномальном режиме, человек начинает поглощать всё больше блюд. Это происходит из-за компонентов, насыщенных продуктами промышленного производства, считает врач.

Современные продукты-полуфабрикаты содержат достаточно много различных консервантов. Все это химические оттенки, которые влияют на рецепторы. Они снижают порог вкусовой чувствительности, что мешает человеку наедаться при употреблении умеренных порций, — цитирует доктора наук радио Sputnik.

Он считает хорошим способом питаться поменьше восстановление нормальной деятельности пищевых рецепторов. Для этого нужно отказаться от переработанных продуктов, полуфабрикатов. Суточный рацион необходимо наполнить натуральной едой: мясом, яйцами, рыбой, овощами, зеленью. Такое питание восстанавливает вкусовую чувствительность, что защищает от переедания.

Накануне врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о продуктах, позволяющих снизить уровень холестерина в крови. По его словам, 70 граммов практически любых орехов снижают холестерин так же, как и 10 миллиграммов аторвастатина — одного из популярных лекарств для понижения этого показателя. Дикий рис содержит химическое вещество, входящее в состав препаратов для борьбы с повышенным холестерином. Врач напомнил, что полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, повышают «хороший» холестерин и понижают «плохой». А зелёный чай за счёт полифенолов оказывает выраженное положительное действие на этот показатель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ходьба стала лучшим способом продлить жизнь и оздоровить организм, заявил главный кардиохирург Минздрава Лео Бокерия. По его словам, граждане, которые ходят два часа в неделю, проживут на 7–8 лет дольше, чем приверженцы сидячего образа жизни.