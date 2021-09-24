Россиянам рассказали, как продлить жизнь до 100 лет

Вероятность прожить 100 лет определяется не только за счёт генетики, но и благодаря соблюдению определённых правил: сбалансированное питание, физическая активность и позитивный настрой. Об этом «Москве 24» рассказал директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», доктор медицинских наук, профессор Кирилл Прощаев. По его словам, также очень важное значение в вопросе долголетия имеет проживание в экологически благоприятных районах и наличие постоянного партнёра.

Как утверждает медик, задаться целью прожить до 100 лет никогда не поздно. Исследования показали, что если люди меняли свое отношение к здоровью в возрасте 70 лет, то даже они достигали хороших результатов по сравнению с теми, кто ничего не предпринял для улучшения качества жизни.

Прощаев советует в первую очередь обратить внимание на физическую активность, которая поможет бороться с ожирением, а также защитит сердце и сосуды. Для этого необходимы аэробные нагрузки: быстрая ходьба, бег, плавание. Силовые нагрузки помогут избежать потери мышечной массы и силы, а упражнения на растяжку подарят здоровье связкам и суставам.

Важным шагом на пути к долголетию является правильное питание, подчеркнул геронтолог.

Необходимо немного недоедать и не переедать. Сократить потребление сахара и соли. Советую включить в рацион не менее 500 гр в сутки свежих цветных овощей и фруктов, которые нужно употребить не менее чем в пять приёмов, — пояснил специалист.

Кроме того, по словам врача, долгой жизни также способствует правильное употребление белка. Так, в рационе 50% должно отводиться растительному белку, 25% — мясу и 25% — рыбе, говорит Прощаев.

Также на продолжительность жизни влияет проживание в экологически благоприятных районах и психологическое состояние.

Адекватное отношение к жизни, наличие постоянного партнера — это все вносит свой вклад, — подчеркнул он.

Ранее системный биолог и эксперт в области долголетия Эндрю Стил назвал привычки, замедляющие процесс старения. По его словам, необходимо регулярно заниматься физической активностью, добавить в рацион большое количество овощей, отказаться от пищевых добавок, а также следить за давлением, пульсом, отказаться от необычных диет и поддерживать здоровье зубов.