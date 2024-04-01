Россиянам рассказали, что произойдет с организмом после отказа от мяса Малышева: временный отказ от мяса приводит к позитивным результатам

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Временный отказ от мяса, например во время церковного поста, приводит к позитивным результатам, заявила в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале врач Елена Малышева. Ее соведущий врач Михаил Коновалов объяснил, что это приводит к снижению артериального давления, веса и «плохого» холестерина.

При этом врач уточнил, что к позитивным результатов отказ от мяса приводит, если у человека нет болезней, дефицита витаминов и микроэлементов. Также важно во время этого процесса употреблять в пищу овощи и фрукты.

Это (позитивные реакции организма на временный отказ от мяса. — NEWS.ru) происходит в том случае, если добавить в рацион грубые волокна — овощи, фрукты. Они не перевариваются, разбухают, доходят до толстого кишечника и выходят наружу вместе с токсинами, холестерином и концерогенами, — рассказал Коновалов.

Однако при полном отказе от мяса человек получает больше количество проблем, говорит врач-иммунолог Андрей Продеус. Из-за того, что организму не поступает белок, тело теряет мышечную массу, уменьшается и количество белков крови, кости не получают необходимого строительного материала, нарушается пищеварение, страдает иммунитет. Первая причина дефицита иммунитета — это белковая недостаточность, подчеркнул врач

Постоянный отказ от мяса также приводит к дефициту железа, потому что из мяса мы получаем основное количество гемового железа, которое усваивается. Растительное железо практически не усваивается, поэтому будут риски анемии особенно у детей. Не будет витамина В12, которое обеспечивает кроветворение и работу нервной системы, — добавил Продеус.

Однако ведущие передачи все же рекомендовали отказаться от мяса, но только от переработанного. Врач Герман Гандельман привел исследование, проведенное в США и опубликованное два года назад. Оно проводилось восемь лет и охватило 2,5 млн человек. Оказалось, что употребление всего 50 граммов такого мяса в сутки увеличивает риски развития всех видов рака и шанс развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Для этого достаточно лишь 50 граммов переработанного мяса в сутки — это одна сосиска или несколько кусочков копченной колбасы, — подытожила Малышева.

Ранее врач-диетолог Нурия Дианова назвала худшим блюдом для завтрака сочетание яичницы с сосисками. Специалист подчеркнула, что лучше включить в рацион рыбу, растительную пищу и масла вместо мясной и молочной продукции.