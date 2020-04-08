Врачам начнут доплачивать по 25–80 тысяч за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин объявил, что врачам, которые работают с заражёнными коронавирусом, начнут доплачивать по 25–80 тысяч рублей в месяц.
Путин отметил, что дополнительные выплаты начнутся в апреле и сохранятся как минимум до конца июня. Государство уже выделило регионам 10 миллиардов рублей из федерального бюджета.
Президент уточнил, что врачи получат по 80 тысяч рублей, фельдшерам, медсёстрам и сотрудникам скорой помощи будут доплачивать по 50 тысяч, младшему медперсоналу — по 25 тысяч рублей. По словам президента, медики получат повышенные соцгарантии, приравненные к льготам военнослужащих.
Как писал NEWS.ru, 8 апреля президент выпустил третье подряд обращение к нации, в котором рассказал об антикризисных мерах государства в условиях коронавируса.
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