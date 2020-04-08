Врачам начнут доплачивать по 25–80 тысяч за борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b5ef969c-7999-11ea-97be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин объявил, что врачам, которые работают с заражёнными коронавирусом, начнут доплачивать по 25–80 тысяч рублей в месяц.

Путин отметил, что дополнительные выплаты начнутся в апреле и сохранятся как минимум до конца июня. Государство уже выделило регионам 10 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Президент уточнил, что врачи получат по 80 тысяч рублей, фельдшерам, медсёстрам и сотрудникам скорой помощи будут доплачивать по 50 тысяч, младшему медперсоналу — по 25 тысяч рублей. По словам президента, медики получат повышенные соцгарантии, приравненные к льготам военнослужащих.

Как писал NEWS.ru, 8 апреля президент выпустил третье подряд обращение к нации, в котором рассказал об антикризисных мерах государства в условиях коронавируса.