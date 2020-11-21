Российские врачи заметили неожиданное свойство коронавируса

Коронавирусная инфекция способна вытеснять другие вирусы и даже злокачественные новообразования. Такое неожиданное свойство заметили российские врачи.
По словам медиков, у пациентов с начальной стадией онкологии после лечения от COVID-19 специалисты иногда не находили показаний для химиотерапии. Это, полагают врачи, может быть связано с тем, что коронавирус действует агрессивно и не даёт развиваться «конкурентам».
Кроме того, с приходом пандемии практически не фиксируются случаи гриппа, заметили работники медучреждений. В основном они регистрируют только риновирус, парагрипп и другие виды гриппа, родственные пандемической инфекции.
О наблюдениях российских медиков
Ранее, как писал NEWS.ru, австралийские учёные заявили, что из-за пандемии во многих развивающихся странах может начаться вспышка кори.