Российские врачи заметили неожиданное свойство коронавируса

https://static.news.ru/photo/aad8f3ec-2bf6-11eb-8d21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция способна вытеснять другие вирусы и даже злокачественные новообразования. Такое неожиданное свойство заметили российские врачи.

По словам медиков, у пациентов с начальной стадией онкологии после лечения от COVID-19 специалисты иногда не находили показаний для химиотерапии. Это, полагают врачи, может быть связано с тем, что коронавирус действует агрессивно и не даёт развиваться «конкурентам».

Кроме того, с приходом пандемии практически не фиксируются случаи гриппа, заметили работники медучреждений. В основном они регистрируют только риновирус, парагрипп и другие виды гриппа, родственные пандемической инфекции.

О наблюдениях российских медиков сообщает URA.RU. Однако издание подчёркивает, что это — так называемые инсайды, личные наблюдения специалистов, которые не подвергались научному анализу и полномасштабным исследованиям. Информация эта пока на уровне домыслов и оценочных суждений, она не имеет официального подтверждения.

Ранее, как писал NEWS.ru, австралийские учёные заявили, что из-за пандемии во многих развивающихся странах может начаться вспышка кори.