Роспотребнадзор: свежая зелень может быть опасной

https://static.news.ru/photo/d0cba154-807d-11eb-a6be-96000091f725_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bernd Juergens/imago-images.de/Global Look Press

Свежая зелень не всегда соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям, считает начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

По её словам, в растениях могут накапливаться токсичные элементы, поступающие из почвы. Об этом она рассказала в беседе с радио Sputnik.

В прошлом году у нас 1,1% продукции не соответствовали требованиям, и прежде всего несоответствие отмечалось по повышенному содержанию нитратов, — отметила эксперт.

К развитию таких заболеваний, как гельминтоз и аскоридоз может привести употребление в пищу выращенной в необорудованных теплицах зелени с яйцами гельминтов.

В прошлом году 0,3% исследованных образцов содержали яйца гельминтов, а это уже серьёзная опасность для жизни и здоровья, потому что паразиты оказывают не только аллергическое воздействие, но и воздействие на внутренние органы: печень, почки, — пояснила Раева.

Она добавила, что некоторый процент зелени, поступающей в магазины, не соответствует микробиологическим показателям.

В основном это относится к нарезанной зелени, которая хранится и реализуется в индивидуальных упаковках, — рассказала специалист.

Свежая зелень даёт большую нагрузку на поджелудочную железу и кишечник, поэтому употреблять её стоит с осторожностью людям, имеющим некоторые хронические заболевания, в частности, язвенные заболеваний или заболевания прямой кишки. У некоторых людей есть индивидуальная непереносимость зелени.

В целом же 100-150 граммов зелени в день полезно для организма, считает Раева. Она подчеркнула, что избавиться от токсинов можно, если замачивать зелень в растворе соли или уксуса: одна столовая ложка на литр воды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что диетолог назвала продукты, употребление которых поможет организму укрепить иммунитет и сопротивляться различным инфекциям. Это ранний редис и клубника, а также свежая зелень — особенно петрушка. По словам главного внештатного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонины Стародубовой, в петрушке содержится в четыре раза больше витамина C, чем в лимоне. Кроме того, зелень богата витаминами A, E и группы B, а также минералами и клетчаткой.