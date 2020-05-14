Лучше лимона: диетолог рассказала о роли петрушки в укреплении иммунитета

https://static.news.ru/photo/7b2324c4-95ba-11ea-a1af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Диетолог назвала продукты, употребление которых поможет организму укрепить иммунитет и сопротивляться различным инфекциям. Это ранний редис и клубника, а также свежая зелень — особенно петрушка.

По словам главного внештатного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонины Стародубовой, в петрушке содержится в четыре раза больше витамина C, чем в лимоне. Кроме того, зелень богата витаминами A, E и группы B, а также минералами и клетчаткой. Большое количество последней содержит редис. В сочетании с витаминами и минералами клетчатка укрепляет иммунитет и способствует регуляции липидного обмена.

В 150 граммах клубники содержится суточная доза витамина C. Кроме того, ягода богата фолиевой кислотой, витамином B9, калием, магнием и цинком. В клубнике содержатся и салицилаты — вещества, которые обладают противовоспалительным действием.

Для укрепления иммунитета специалисты также советуют не забывать о полноценном отдыхе. По словам врача-диетолога поликлиники № 1 управделами президента Веры Шарошкиной, сну за сутки следует уделять не менее шести часов, а большинству людей нужно спать по семь или восемь часов.

Доктор подчеркнула, что в период пандемии необходимо заниматься физическими нагрузками — они помогут снизить уровень стресса и тревоги. Также Шарошкина призвала граждан внимательнее относиться к собственному рациону питания, отметив, что карантин — не время для экспериментов в этой области.

Ранее доктор биологических наук Анча Баранова рассказала, как и у кого возникает иммунитет к коронавирусной инфекции. Биолог пояснила, что устойчивая сопротивляемость появляется лишь у 7–8% людей, переболевших COVID-19. Она отметила, что в основном это люди пожилого возраста, которые переболели заболеванием в тяжёлой форме. По мнению Анчи Барановой, те люди, которые переболели бессимптомно или в лёгкой форме, могут заразиться коронавирусом повторно, писал NEWS.ru.