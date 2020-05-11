Доктор рассказала о способах укрепления иммунитета в самоизоляции

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Человек может укрепить свой иммунитет с помощью полноценного отдыха и правильного питания даже в условиях изоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа, сообщила в разговоре с журналистами врач-диетолог поликлиники № 1 управделами президента Вера Шарошкина.

По её словам, здоровый отдых — один из важнейших факторов для здоровья и иммунитета. Сну, заявила Шарошкина, за сутки следует уделять не менее шести часов, а большинству людей нужно спать по семь или восемь часов.

Доктор подчеркнула, что в период пандемии необходимо заниматься физическими нагрузками — они помогут снизить уровень стресса и тревоги. Также Шарошкина призвала граждан внимательнее относиться к собственному рациону питания, отметив, что карантин — не время для экспериментов в этой области.

Питание должно быть сбалансированным, должны быть белки, жиры, углеводы. Белковые продукты — мясо, птица, рыба, молочные продукты. Полезные жиры — орехи, авокадо, семена, красная рыба. Простыми углеводами не стоит увлекаться, это снижает иммуноответ — булочки и конфетки — лучше на них не налегать, — цитирует врача РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, вдыхание паров алкоголя может иметь опасные последствия для лёгких и ресничек на слизистой носа. Поэтому нельзя применять это средство для профилактики коронавируса.

Об этом заявил вакцинолог Евгений Тимаков. Доктор привёл в пример видеоролик, на котором британец полощет горло горячим виски, чтобы не допустить заражения. Это, считает Тимаков, не имеет никакого научного подтверждения эффективности.