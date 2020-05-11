Биолог объяснила, как возникает иммунитет к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/1d068456-93ff-11ea-8329-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лантюхов Сергей/NEWS.ru

Доктор биологических наук Анча Баранова рассказала, как и у кого возникает иммунитет к коронавирусной инфекции.

Биолог пояснила, что устойчивый иммунитет появляется лишь у 7–8% людей, переболевших COVID-19. Она отметила, что в основном это люди пожилого возраста, которые переболели заболеванием в тяжёлой форме.

По мнению Анчи Барановой, те люди, которые переболели бессимптомно или в лёгкой форме, могут заразиться коронавирусом повторно.

В этом случае интерфероны сами справились, и антитела не возникли, потому у этих переболевших нет иммунитета к COVID-19, — привели слова биолога на портале «Газета.ru».

Как писал NEWS.ru ранее, доктор биологических наук Анча Баранова рассказала, почему мужчины заражаются коронавирусом чаще, чем женщины, а также почему тесты на коронавирус иногда показывают ложные результаты.