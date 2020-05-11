Биолог объяснила, как возникает иммунитет к коронавирусу

Доктор биологических наук Анча Баранова рассказала, как и у кого возникает иммунитет к коронавирусной инфекции.
Биолог пояснила, что устойчивый иммунитет появляется лишь у 7–8% людей, переболевших COVID-19. Она отметила, что в основном это люди пожилого возраста, которые переболели заболеванием в тяжёлой форме.
По мнению Анчи Барановой, те люди, которые переболели бессимптомно или в лёгкой форме, могут заразиться коронавирусом повторно.
В этом случае интерфероны сами справились, и антитела не возникли, потому у этих переболевших нет иммунитета к COVID-19, — привели слова биолога на портале «Газета.ru».
Как писал NEWS.ru ранее, доктор биологических наук Анча Баранова рассказала, почему мужчины заражаются коронавирусом чаще, чем женщины, а также почему тесты на коронавирус иногда показывают ложные результаты.