Роскачество поделилось секретом правильного потребления дыни

Качественную дыню можно покупать не только в конце лета, бахчевую культуру при этом лучше потреблять в первой половине дня. С такой рекомендацией выступило Роскачество. Пресс-релиз опубликован на официальной странице организации.

В целом, спелую дыню можно распознать по характерному дынному аромату, хотя есть сорта дынь, которые почти или совсем не пахнут. На аромат также стоит обратить внимание, чтобы определить, не переспела ли дыня: у перезрелого плода часто появляется характерный «винный» запах, — сказано в пресс-релизе.

В рекомендации также сказано, что у спелой дыни корочка слегка проминается при нажатии, если же осталась вмятина, то, скорее всего, дыня переспела. Употреблять дыню советуют в утренние часы из-за высокого содержания глюкозы.

Хранить спелый плод нужно в прохладном и тёмном месте, на мягкой поверхности, в таких условиях он останется свежим на протяжении недели. Ломтики дыни также можно заморозить, мякоть может храниться год при температуре минус 18 градусов.

Ранее Минсельхоз сообщил, что в этом году урожай бахчевых может превысить показатели прошлого года на 20,8%, это 700 тысяч тонн. При этом посевные площади в этом году были увеличены лишь на 3,2%.