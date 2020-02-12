https://static.news.ru/photo/9dadd5c4-4d7c-11ea-b010-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полностью отказываться от молока, если у человека нет противопоказаний, не рекомендуется. Такой совет дали эксперты Роскачества.

Они подчеркнули, что переходить на растительные напитки стоит только после консультации с врачом, особенно это касается детей и подростков. Дело в том, что аналог не является полноценным заменителем молока, так как обладает совсем другим составом и свойствами.

Напитки из сои, кокоса, орехов — это неплохая альтернатива молоку для людей с непереносимостью молочного белка или, к примеру, лактозы, а также для веганов. Остальным нет смысла полностью исключать из рациона привычное нам молоко и переходить на растительное, — цитирует сообщение Роскачества ТАСС.

Среди преимуществ растительных напитков специалисты отметили содержащиеся в них витамины группы В, которые благотворно влияют на нервную систему. Пить такие напитки полезно при бессоннице, стрессе и хронической усталости.

Кроме того, некоторые виды «немолочного молока» полезны для кожи и ногтей за счёт высокого содержания витаминов группы В, Н, Е, кальция, железа, цинка, меди, кремния, калия.

Эксперты также указали на то, что в напитках-заменителях содержится растительный белок, который может частично заменить животный. Самый безопасный — тот, что содержится в соевом молоке, так как он хорошо усваивается и содержит множество аминокислот.

Важно, чтобы напитки были натуральными и без добавления сахара, подчеркнули специалисты Роскачества. При этом некоторые виды растительных аналогов жирнее традиционного молока. Стоит помнить и о том, что орехи являются одним из сильнейших аллергенов, поэтому потребление напитков из них может вызвать пищевую непереносимость.

И ещё совет — внимательно читать состав продукта: в растительное молоко могут добавлять различные растительные масла, которые не всегда полезны, а также консерванты, стабилизаторы и эмульгаторы и сахар.

Ранее стало известно, что внедрение новой системы цифровой маркировки молочных продуктов «Честный знак» может быть отложено до следующего года. Это связано с недостаточной технической готовностью проекта, писал NEWS.ru.