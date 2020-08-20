Результаты испытаний российской вакцины от COVID опубликуют в августе

https://static.news.ru/photo/ede08c32-e307-11ea-b096-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что с результатами клинических испытаний российской вакцины против коронавируса можно будет ознакомиться в научных журналах.

Результаты клинических испытаний скоро, в августе, мы надеемся, будут опубликованы в ведущих журналах, — отметил эксперт.

Материалы опубликуют в августе, передаёт РИА Новости.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом 11 августа. На данный момент выпущена первая партия препарата. Эта «прививка» является двухкомпонентной, а основой её являются аденовирусы. Вводить «Спутник V» будут внутримышечно. Центр Гамалеи уже представил инструкцию по медицинскому применению вакцины, а любое её использование, как заявил разработчик, будет проходить под жесточайшим контролем. Однако у «Спутника V» есть и противопоказания — беременным и кормящим матерям делать такую прививку нельзя.

В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска.

Как писал NEWS.ru, «Спутник V» может защищать от COVID-19 минимум два года.