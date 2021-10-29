Ревматолог предупредил об опасности пассивного отдыха в нерабочие дни

Отсутствие какой-либо активности в период нерабочих дней может негативно повлиять на сердце, органы дыхания и суставы. Ревматолог Павел Евдокименко в беседе с «Москвой 24» посоветовал россиянам делать зарядку и гулять по несколько часов в день.

Неактивный образ жизни вреден для сердца, органов дыхания и суставов. Вентиляция легких снижается, когда человек лежит, за неделю, может, суставы и не успеют атрофироваться, а вот сердце очень сильно пострадает, — предупредил Евдокименко.

Он отметил особую опасность слишком пассивного образа жизни для людей с больными суставами. По словам ревматолога, вылечить суставы без физической нагрузки очень тяжело. Согласно Евдокименко, они могут атрофироваться, если человек совсем не гуляет и не занимается спортом. Он посоветовал россиянам делать зарядку и гулять по 1-2 часа в день.

Неважно, в какое время вы будете делать зарядку. Она может быть и днем, и вечером. Просто именно утренняя зарядка дает бодрость, прилив сил. Заниматься, безусловно, надо. Можно это делать и на открытых спортивных площадках возле дома, — резюмировал врач.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал полезные для суставов продукты. Он особенно отметил морскую рыбу, кисломолочные продукты, овощи, фрукты и приправы.