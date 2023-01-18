«Разрушает мозг»: врач об уникальной болезни, убившей подростка в Москве Сомнолог Черкасова: убившая подростка в Москве редкая болезнь разрушает мозг, превращая его в губку

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Бессонница, из-за которой в Москве умер 16-летний подросток, — наследственное прионное заболевание, являющееся следствием генетических поломок, рассказала NEWS.ru врач-сомнолог София Черкасова. Она пояснила, что эта болезнь постепенно разрушает мозг, со временем превращая его в губку, что приводит к потере целого ряда функций организма, в том числе сна.

Заболевание было обнаружено вследствие наблюдения за целой группой итальянских семей, собственно, оттуда оно и пошло. Болезнь постепенно разрушает мозговое вещество, со временем превращая его в губку, — сказала специалист.

Она указала, что в России были зафиксированы единичные случаи, когда врачи обнаруживали у граждан симптомы, напоминающие фатальную семейную бессонницу.

Эта болезнь, как утверждает Черкасова, длится от семи месяцев до полутора года. При этом она еще очень плохо изучена специалистами, вследствие чего зачастую больным ставится неверный диагноз.

Ранее сообщалось, что тело 16-летнего подростка было обнаружено в квартире его родителей на Южнобутовской улице в Москве. Врачи заявили, что смерть наступила в результате долгого отсутствия сна. По словам медиков, мальчик болел неизлечимым генетическим заболеванием, вызывающим бессонницу.