Пульмонолог предупредил об опасности долгого ношения масок

https://static.news.ru/photo/bf9ca9f8-a668-11eb-9fc3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Носить маски во время жары можно, однако стоит помнить, что при высокой температуре медицинские средства защиты быстро намокают, а следовательно, быстрее теряют свою эффективность. Об этом рассказал профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. Евдокимова Сергей Бабак в разговоре с NEWS.ru.

Маска медицинского назначения предусмотрена для любых температурных режимов, но имеет длительность ношения. Для тонковолокнистых масок это 2-3 часа использования, а потом она намокает от выдоха. А выдох содержит пар, и соответственно, намокшая вещь не имеет защиты, через неё трудно дышать, — поведал специалист.

Он также напомнил об опыте зарубежных государств. К примеру, в Германии местные жители носят медицинские респираторы FFP2, которые рассчитаны на шесть часов использования. При этом они сохраняют эффективность как при отрицательных, так и при положительных температурах. Тем не менее когда за окном больше +30, даже такие средства защиты носить весьма проблематично.

Чем больше температура окружающей среды, тем больше пара выделяет человек с выдохом. Если маска носится отведённое время, которое положено по инструкции, то всё ок, — отметил Бабак.

Тем не менее когда маска носится дольше отведённого времени, то возникает опасность для организма. Средство защиты запотевает и хуже пропускает углекислый газ, что может грозить отравлением. Пульмонолог привёл в пример тот случай, когда концентрация этого газа в воздухе поднимается на 0,03%. Казалось бы, незначительные числа, однако даже это может убить человека в достаточно короткий срок.

Поэтому всегда вешаются датчики на CO2, в закрытые помещения, на подводные лодки... Вот об этом речь. То есть намокшая маска плохо пропускает CO2 и главное — не допускать её запотевания. А так это абсолютно безопасно, — заключил медик.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о правильном ношении масок в жару. По словам специалистов, риск получить тепловой удар из-за ношения маски невелик, серьёзно нарушить теплообмен она не способна, но от средств защиты тёмного цвета лучше отказаться в пользу светлых.