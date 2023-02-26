Психолог рассказала, как реагировать на диагноз «рак» Психолог Короткова: при онкологии необходимо верить в свои силы, чтобы преодолеть любые сложности

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Дорогу осилит идущий — необходимо верить в свои силы, чтобы преодолеть любые сложности при диагнозе «рак», рассказала NEWS.ru психолог Татьяна Короткова. Она добавила, что не стоит сразу впадать в уныние, нужно вернуть себя в реальность. По словам психолога, катастрофы может не случиться и, возможно, ее удастся избежать.

Не торопитесь, старайтесь опираться на факты. Возвращаем себя в реальность, катастрофы может и не случиться, или она может надвигаться медленно, не так быстро, как в голове. Важно помнить: даже самые страшные мысли — это всего лишь мысли, они сами по себе вам не угрожают. Современная медицина идет вперед огромными шагами, и сейчас мы не замечаем тех болезней, от которых страдали еще 100 лет назад, — сказала специалист.

Психолог также призвала не заниматься изучением информации в Сети, так как там можно найти жуткие истории о своем диагнозе. Главным информатором в такой ситуации должен стать только лечащий врач. Короткова посоветовала составить список вопросов и адресовать их медикам.

Она добавила, что необходимо верить в положительный результат, стоит дать волю своим эмоциям, но не нужно замыкаться в себе.

Не запрещайте себе проживать разного рода эмоции. Важно проговаривать, проплакивать их, чтобы начать адаптироваться к тому, что происходит в жизни. Занимайте себя. Находите дела, которые помогут переключить голову. Помните: вы не одиноки в своих переживаниях. Обратитесь в группы психологической поддержки, они проводятся как онлайн, так и офлайн. Скажите себе: «Я со всем справлюсь», — отметила Короткова.

Психолог подчеркнула, что главное — не сдаваться и помнить, что рядом находятся люди, которые нуждаются в вас.

Ранее академик РАН Андрей Каприн рассказал, что в России самым распространенным видом онкологии у мужчин является рак трахеи, бронхов и легкого, а у женщин — рак молочной железы. На них приходится 16% и 22% всех случаев онкологических заболеваний соответственно.