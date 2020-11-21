Лекари души: как отличить хорошего психолога от шарлатана

22 ноября свой профессиональный праздник отмечают «доктора человеческих душ» — психологи. Недавний опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян по-прежнему относятся к представителям этой профессии настороженно. Только 3% наших соотечественников обращаются к ним в трудной жизненной ситуации. Большинство же (62%) ищут поддержки у родственников или решают проблемы самостоятельно (30%). Опрошенные NEWS.ru психологи сообщили — недоверие к ним обусловлено большим количеством непрофессионалов на рынке. Деятельность этих специалистов не регулируется, любой может назвать себя психологом и принимать клиентов. NEWS.ru узнал, как отличить хорошего специалиста от шарлатана.

Примерно двух-четырёх психологов меняют клиенты, прежде чем находят специалиста, который им, действительно, поможет, сообщил в беседе с NEWS.ru клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников. Главная причина — большое количество на рынке непрофессионалов. Он перечислил основные признаки, по которым можно определить неквалифицированного специалиста. В первую очередь — стремление давать советы и внушать свою точку зрения при беседе с клиентом. В этом случае специалист не помогает решить проблему человека, а стремится «наполнить его жизнь своим смыслом», убеждён Мельников.

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Многие идут в психологию для решения своих проблем. Это хорошо, когда они их решают и начинают практиковать. Если же они их не решают, они начинают проектировать эти проблемы на клиентов. Например, пытаясь, как родители прожить свою жизнь через других. Это неправильно, психолог должен быть «пустым сосудом». Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Эксперт приводит пример: у специалиста есть личный, тяжёлый опыт измены партнёра. К нему приходит женщина, и рассказывает о 3-х любовниках. Хороший психолог останется беспристрастным. Он не будет высказывать оценочных суждений и поможет человеку решать. Плохой же начнёт учить жизни и внушать, что клиентка плохо поступает.

Если специалист сообщил, что через несколько сеансов проблема решится, но чуда не произошло, лучше обратиться к другому, сообщила NEWS.ru семейный психолог Ольга Твардовская. Эксперт привела пример: психолог обещал за четыре сеанса избавить человека от фобии, но его терапия эффекта не возымела. Это не всегда означает низкий уровень специалиста. Иногда психолог и клиент друг другу не подходят: возникла неприязнь или оказались разными по темпераменту. Хороший контакт между специалистом и клиентом — залог успеха.

Если у вас ухудшается самочувствие после занятий с психологом, вы чувствуете апатию, уныние, депрессию — значит нужно сменить специалиста. Если, напротив, вы ощущаете душевный подъём, значит психолог грамотно выполняет свою работу. Ольга Твардовская психолог психолог

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Эксперт добавила, что не всегда лучший психолог — это психолог. Иногда друг или родственник сможет подобрать правильные слова, успокоить и приободрить не хуже специалиста. Часто человеку нужно просто выговориться, тогда он сам найдёт способ решить свои проблемы.

Сегодня в России деятельность психологов не регулируется законодательно. Любой желающий может повесить на дверь своего кабинета табличку «психолог» и вести приём. Единственное, что ему необходимо — диплом о высшем образовании, обозначает проблему в разговоре с NEWS.ru член Профессиональной психотерапевтической лиги, детский и семейный психолог Ольга Демьяненко. Не существует практики аккредитации и аттестации психологов, как у медицинских работников. Законопроект, который отрегулирует деятельность этих специалистов уже несколько лет находится на этапе разработки. Сроки его принятия пока не ясны.