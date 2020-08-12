Психиатр объяснил, когда лень становится предвестником серьёзной болезни

https://static.news.ru/photo/115dd3d2-dd2b-11ea-99d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Лень — это нормальное состояние человека, однако иногда она может быть признаком болезни, сообщил психиатр-психоаналитик, член Парижского психоаналитического общества, доцент Центра психиатрии им. Сербского Павел Качалов.

По его словам, человеку свойственно лениться, что могут подтвердить, например, исследователи языков.

Они вывели закономерность в эволюции всех языков, что по мере того, как языки живут и развиваются, люди начинают лениться с произношением сложных звуков. Из-за этого мы упрощаем их от поколения к поколению, — рассказал специалист.

Он пояснил, что нормальная лень выступает в роли защитной реакции организма, которая помогает избавиться от бессмысленной работы, взваливаемой на плечи другими людьми или самим человеком. В таком случае лень помогает подождать, после чего часть работы теряет актуальность.

То есть лень может быть защитой от избыточной работы, которую слишком энергичные люди иногда пытаются навязать себе и окружающим, — отметил Качалов.

Однако, подчеркнул психиатр, существует лень другого типа, когда человек не может и не хочет что-либо делать, а даже не может заставить себя действовать. В таком случае ему необходима помощь специалистов.

Это, скорее всего, речь про депрессию. В случае возникновения этого расстройства надо идти к психиатру. Сейчас есть много антидепрессантов, которые помогут от депрессии, — сообщил он.

Качалов уточнил, что на болезненное состояние указывает внезапно изменившееся поведение человека, который вдруг стал не в состоянии сделать простейших усилий, передаёт радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, ранее учёные Санкт-Петербургского государственного университета сообщили, что в современном мире работодатели не вправе ограничивать право сотрудников на безделье. Оно необходимо для восстановления сил и на очистку сознания для будущего генерирования идей.