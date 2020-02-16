https://static.news.ru/photo/0cd418b0-50a1-11ea-98af-fa163e074e61_660.jpg Фото: rgb fotografie/imageBROKER.com/Global Look Press

В современном мире работодатели не вправе ограничивать право сотрудников на безделье. Оно необходимо для восстановления сил и на очистку сознания для будущего генерирования идей, заявили учёные Санкт-Петербургского государственного университета.

По словам одного из идеологов этой концепции, кандидата экономических наук Данилы Раскова, в эпоху компьютеров и цифровизации стираются границы между трудом и досугом, поэтому для регулирования трудовых отношений следует искать новые методы, которые могут выйти за рамки оппозиции труда и досуга.

Один из таких выходов — это бездействие, или бездеятельность, ничегонеделанье. Это состояние маркирует свободу отказаться и от труда, и от досуга, от внешне навязанного времяпрепровождения, — цитирует Раскова пресс-служба СПбГУ.

В свою очередь кандидат экономических наук Александр Погребняк считает, что бездействие имеет гораздо больше смысла, чем действие ради действия. По его словам, в организации креативного и научного труда необходимо понимать: результат этого труда не гарантирован, поэтому нельзя втискивать его в рамки эффективности и измерять количественными показателями.

Доктор социологических наук Дмитрий Иванов при этом отмечает роль лени как источника производительности креативного труда. Физическое бездействие позволяет высвободить сознание для генерирования идей. Право на лень есть у каждого человека и ограничивать в нём кого-либо недопустимо, уверен учёный.

Право на лень — есть одно из естественных и неотъемлемых прав человека. В каких формах его реализовывать: ждать вдохновения для креативного труда, становиться нахлебником и тунеядцем или что-то ещё — дело свободного выбора, — считает Иванов.

Обсудить, как цифровизация трансформирует понятие свободного времени и как лень может стать драйвером развития экономики, эксперты намерены в рамках предстоящего в Санкт-Петербурге международного форума труда.

Ранее учёные из Женевского университета выяснили причину, по которой люди не хотят заниматься физической активностью. По результатам исследований оказалось, что для противостояния лени мозгу требуется затрачивать дополнительные ресурсы, писал NEWS.ru.