Проктолог назвал ранние симптомы рака кишечника

https://static.news.ru/photo/7c471e26-f363-11ea-b479-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Хирург-проктолог Александр Малышев рассказал, какие симптомы могут помочь распознать рак кишечника.

По его словам, на первой стадии чаще всего наблюдаются минимальные симптомы.

Это повышенное газообразование и в принципе дискомфорт в животе, — уточнил он.

Малышев сообщил, что выявить заболевание на ранней стадии можно при помощи колоноскопии. При обнаружении полипов на слизистой врач сразу же удалит их.

Вторая стадия сопровождается дискомфортом в животе, кровью в стуле, снижением веса, чередованием запоров и поносов. Здесь для лечения начинают применять химиотерапию и делают операцию.

На третьей стадии опухоль поражает стенку кишечника, а на четвёртой метастазы переходят на соседние органы. В это время симптомы схожи с признаками второй стадии, особенно в плане кровянистых выделений. После операции пациенту необходимо пройти курс химиотерапии и, при необходимости, курс лучевой терапии.

Проктолог отметил , что опухоли кишечника растут медленно, поэтому можно не посещать осмотры каждый год. Однако необходимо раз в пять лет делать колоноскопию, особенно тем, кто старше 45 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные из Техасского университета сообщили о создании двух эффективных препаратов, побеждающих особо опасный вид онкологии — немелкоклеточный рак лёгких (НМРЛ).