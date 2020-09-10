Проктолог назвал ранние симптомы рака кишечника

Хирург-проктолог Александр Малышев рассказал, какие симптомы могут помочь распознать рак кишечника.
По его словам, на первой стадии чаще всего наблюдаются минимальные симптомы.
Это повышенное газообразование и в принципе дискомфорт в животе, — уточнил он.
Малышев сообщил, что выявить заболевание на ранней стадии можно при помощи колоноскопии. При обнаружении полипов на слизистой врач сразу же удалит их.
Вторая стадия сопровождается дискомфортом в животе, кровью в стуле, снижением веса, чередованием запоров и поносов. Здесь для лечения начинают применять химиотерапию и делают операцию.
На третьей стадии опухоль поражает стенку кишечника, а на четвёртой метастазы переходят на соседние органы. В это время симптомы схожи с признаками второй стадии, особенно в плане кровянистых выделений. После операции пациенту необходимо пройти курс химиотерапии и, при необходимости, курс лучевой терапии.
Проктолог
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