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Проктолог назвал ранние симптомы рака кишечника

15:40, 10 сентября 2020 40
Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Хирург-проктолог Александр Малышев рассказал, какие симптомы могут помочь распознать рак кишечника.

По его словам, на первой стадии чаще всего наблюдаются минимальные симптомы.

Это повышенное газообразование и в принципе дискомфорт в животе, — уточнил он.

Малышев сообщил, что выявить заболевание на ранней стадии можно при помощи колоноскопии. При обнаружении полипов на слизистой врач сразу же удалит их.

Вторая стадия сопровождается дискомфортом в животе, кровью в стуле, снижением веса, чередованием запоров и поносов. Здесь для лечения начинают применять химиотерапию и делают операцию.

На третьей стадии опухоль поражает стенку кишечника, а на четвёртой метастазы переходят на соседние органы. В это время симптомы схожи с признаками второй стадии, особенно в плане кровянистых выделений. После операции пациенту необходимо пройти курс химиотерапии и, при необходимости, курс лучевой терапии.

Проктолог отметил, что опухоли кишечника растут медленно, поэтому можно не посещать осмотры каждый год. Однако необходимо раз в пять лет делать колоноскопию, особенно тем, кто старше 45 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные из Техасского университета сообщили о создании двух эффективных препаратов, побеждающих особо опасный вид онкологии — немелкоклеточный рак лёгких (НМРЛ).

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