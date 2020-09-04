Учёные заявили о победе над одним из самых опасных видов рака лёгкого

https://static.news.ru/photo/66a2caae-ee84-11ea-bf2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Американские учёные из Техасского университета сообщили о создании двух эффективных препаратов, побеждающих особо опасный вид онкологии — немелкоклеточный рак лёгких (НМРЛ). Было доказано, что вещества тартрат циклопамина (CycT) и гем-связывающий пептид 2 (HSP2) способны эффективно подавлять рост опухоли.

Действие препаратов исследовали на мышах, которым пересадили часть человеческой опухоли НМРЛ. В ходе эксперимента выяснилось, что злокачественные ткани под воздействием лекарств поглощали меньше кислорода и вырабатывали меньше АТФ — молекул, дающих энергию для протекания биохимических реакций. В результате вокруг опухоли наблюдался такой же уровень кислорода, как и в здоровых тканях.

Учёные полагают, что благодаря их исследованиям будет разработано лекарство от одной из наиболее опасных форм рака. В США доля НМРЛ составляет 85–90% из всех случаев рака лёгких, сообщает «Царьград».

Как писал NEWS.ru, риск онкологических заболеваний у некурящих повышается на 20–30%, если они регулярно дышат сигаретным дымом. Об этом предупредил хирург Ренат Хайров. Такое явление, которое часто называют пассивным курением, повышает риск развития сердечных болезней и колоректального рака, а также рака мозга, крови и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Он пояснил, что табачный дым содержит химические вещества, которые ослабляют иммунную систему организма человека, делают его более уязвимым для болезней, а также негативно влияют на способности иммунитета разрушать раковые клетки. Содержащиеся в дыме канцерогены — нитрозамины — оседают на поверхностях в прокуренном помещении. Даже в комнате с вентиляцией остается до 80% этого вещества, поэтому опасны в том числе и те помещения, где курили некоторое время назад.