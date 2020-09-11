Профессор рассказала, как носить защитную маску без последствий для кожи

https://static.news.ru/photo/d33d9a32-f45a-11ea-941c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профессор кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии Санкт-Петербургского Государственного университета Ирина Смирнова рассказала, как носить защитную медицинскую маску, чтобы избежать прыщей на коже.

Эксперт напомнила, что в стране до пандемии коронавируса не было принято носить маски. Поэтому кожа россиян не привыкла к такому, и у многих начали появляться покраснение, прыщи, а также повреждения вплоть до дерматита и язв. Это объясняется тем, что под маской выделяется больше кожного сала — себума, что приводит к закупориванию пор, передаёт Пятый канал.

Смирнова отметила, что для предотвращения неприятных последствий ношения маски стоит пользоваться увлажняющим кремом или средствами на основе силикона. Они смягчат кожу и защитят её от повреждения тканью или завязками маски. Кроме того, кожу лица нужно очищать мягкими средствами, чтобы не травмировать защитный слой эпидермиса.

Препаратами с абразивными частицами, спиртом, парабенами, искусственными примесями, отдушками лучше не использоваться, чтобы не усугубить пагубное влияние на коже.

Ранее сингапурские учёные создали систему датчиков, позволяющую отслеживают признаки заражения коронавирусом, которая может быть встроена в медицинскую маску. По словам авторов изобретения, оно может использоваться для дистанционного наблюдения за пациентами с COVID-19, писал NEWS.ru.