В Сингапуре придумали «умную» маску для отслеживания симптомов COVID-19

https://static.news.ru/photo/3a35a3ac-f405-11ea-90df-fa163e074e61_660.jpg Фото: MARK CHEONG

Сингапурские учёные создали систему датчиков, позволяющую отслеживают признаки заражения коронавирусом, которая может быть встроена в медицинскую маску. По словам авторов изобретения, оно может использоваться для дистанционного наблюдения за пациентами с COVID-19.

Датчики фиксируют температуру человека, частоту сердцебиения, артериальное давление и насыщение крови кислородом. Все эти сведения могут передаваться в смартфон в режиме реального времени по Bluetooth.

Сенсоры покрыты полимером, применяемым при изготовлении игрушек. Он отличается гибкостью и водоустойчивостью, благодаря чему маску со встроенной системой можно стирать и использовать повторно.

Авторы разработки намерены в конце сентября провести её клинические испытания и надеются, что изобретение будет запущено в массовое производство. Предполагается, что стоимость «умной» маски будет составлять около $14,6, сообщает Straits Times.

Ранее NEWS.ru писал, что позиция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поводу использования защитных масок для предотвращения распространения COVID-19 остаётся неизменной. Их рекомендуется носить в тех местах, где невозможно соблюдение дистанции. В ВОЗ также напомнили о рекомендациях по ношению масок для детей. Специалисты отметили, что чёткие доказательства того, что маски помогают сдерживать распространение инфекции среди детей, отсутствуют, хотя некоторые исследования показывают эффективность их ношения во время гриппа.