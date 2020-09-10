ВОЗ не изменила позицию по маскам для сдерживания коронавируса

https://static.news.ru/photo/8e24f35c-f35e-11ea-93ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не поменяла позицию по использованию защитных масок для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, поэтому их рекомендуется носить в тех местах, где невозможно соблюдение физической дистанции.

Наша политика в отношении масок не изменилась, — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы ВОЗ.

В организации напомнили о недавно выпущенных рекомендациях по ношению масок для детей. В документе отмечается, что роль детей в распространении COVID-19 ещё до конца не изучена. Также нет чётких доказательств того, что маски помогают сдерживать распространении инфекции среди детей, хотя некоторые исследования показывают эффективность их ношения во время гриппа.

Уточняется, что принятие решения о необходимости ношения масок детьми остаётся за самими странами. При этом нужно обязательно следить за тем, чтобы это решение не причиняло какой-либо вред или доставляло дискомфорт ребёнку, вредило учебному процессу или общению со сверстниками. Кроме того, важно учитывать возрастные особенности, в том числе тот факт, что самостоятельно дети способны надевать и снимать защитную маску только после пяти лет.

Ранее специалисты четырёх университетов, в том числе Университета Южной Дании и Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга, установили, что ношение масок действительно способствует замедлению распространения COVID-19. В ходе исследования, результаты которого опубликованы на сайте университета в Майнце, учёные сравнили скорость распространения заболевания в немецком городе Йена и группе, в которой обязательное ношение масок ввели гораздо позже. Разница в числе случаев заражения оказалась значительной. За 20 дней действия масочного режима в Йене число заболевших возросло со 142 до 158, тогда как в другой группе — со 143 до 205, писал NEWS.ru.