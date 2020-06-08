Учёные подтвердили эффективность масок при пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/36eaf2b8-a9a2-11ea-a2da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты четырёх университетов, в том числе Университета Южной Дании и Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга, установили, что ношение масок действительно способствует замедлению распространения COVID-19.

В ходе исследования, результаты которого опубликованы на сайте университета в Майнце, учёные сравнили скорость распространения заболевания в немецком городе Йена и группе, в которой обязательное ношение масок ввели гораздо позже.

Разница в числе случаев заражения оказалось значительной. За 20 дней действия масочного режима в Йене число заболевших возросло со 142 до 158, тогда как в другой группе — со 143 до 205.

Подводя итог, введение режима обязательного ношения масок... способствовало замедлению распространения COVID-19, — говорится в материалах исследования.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в указе мэра Москвы о снятии ограничений в столице норма, согласно которой граждане обязаны носить маски и перчатки, не отменяется. Новые этапы снятия «коронавирусных мер» запланированы на 9, 16 и 23 июня.