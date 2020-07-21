Профессор Никифоров объяснил, почему России не грозит эпидемия чумы

https://static.news.ru/photo/c000e286-cb4b-11ea-9b6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Питер Брейгель Старший

Завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров уверен, что России не грозит эпидемия чумы. По словам профессора, болезнь успешно лечится.

Ничего нам не грозит, чума известна с незапамятных времён, она широко в мире распространена. Она в Китае постоянно есть, в Монголии. На Мадагаскаре три года назад вообще вспышка была, там более тысячи случаев. Это не экзотика какая-то, но мы на неё смотрим совершенно спокойно, потому что она прекрасно лечится, и никакой эпидемии быть не может на сегодняшний день, — сказал Никифоров на пресс-конференции в Национальной службе новостей.

Он отметил, что передача бубонной чумы от человека к человеку невозможна, она незаразна. Передача происходит через грызунов и блох.

6 июля в городе Баян-Нур в китайском автономном районе Внутренняя Монголия объявили третий уровень эпидемиологической угрозы из-за обнаруженной у скотовода бубонной чумы. Местные власти предупредили о том, что существует угроза эпидемии, и призвали жителей соблюдать ограничения до конца года.

Неделей ранее несколько случаев заболевания нашли в соседней Монголии. Предположительно, люди заразились от сусликов. В двух районах монгольской провинции Ховд на западе страны закрыты границы из-за нескольких случаев заболевания бубонной чумой. Меры действуют с 29 июня до особого распоряжения.

Эти регионы граничат с российскими Алтаем, Тувой, Бурятией и Забайкальем. Роспотребнадзор заявил, что держит под контролем ситуацию на трансграничных территориях.

Чуму вызывает бактерия Yersinia pestis. В Средние века из-за неё умирали десятки миллионов человек. Основным признаком заболевания является бубон — увеличенный из-за воспаления лимфатический узел. Вплоть до конца XIX века чума практически не лечилась, теперь она легко побеждается антибиотиками.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии представляют высокую степень опасности. По мнению организации, местные власти хорошо справляются с ситуацией.