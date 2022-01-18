Профессор Хотимченко рассказал, можно ли употреблять алкоголь каждый день

Допустимой дозы горячительных напитков не существует, поэтому каждый день употреблять спиртное не стоит, рассказал NEWS.ru профессор, доктор медицинских наук Сергей Хотимченко. Он подчеркнул, что в организме здорового человека ежесуточно синтезируется 10 грамм алкоголя, однако они «сразу сгорают» за доли секунды.

В организме здорового человека синтезируется каждый день около 10 грамм алкоголя. Но они сразу сгорают, и жизнь их составляют доли секунды, если не меньше. Понимаете, нет допустимой дозы алкоголя. Есть работы, говорящие о том, что можно выпить бокал вина в день, что это даже полезно, но это истории из жизни скорее. Говорят, что в вине содержатся полезные вещества, защищающие от атеросклероза, но это работы не с точки зрения доказательной медицины, — добавил спикер.

Спикер отметил, что даже маленькие ежедневные дозы спиртного, в зависимости от генетического кода каждого человека, угрожают перерасти в алкоголизм.

Сегодня 50 грамм, завтра 50, а через неделю будет 100, и потом будет мало, вот как это работает, — заявил Хотимченко.

Накануне врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе кофе для здоровья. Он отметил, что несколько чашек кофе помогают при болезнях печени и сердечных недугах, и опроверг слухи, что напиток повышает давление у гипертоников, при условии, что человек пьёт его не впервые. Мясников отметил, что регулярное употреблeние этого напитка снижает вероятность возникновения инфарктов, повторных cердечных приступов и аритмии.

Ранее Мясников заявил, что самый действенный способ избежать похмелья — не доводить себя до него. Он напомнил, что похмельный синдром связан со снижением уровня алкоголя в крови и может представлять серьёзную опасность, особенно для пожилых людей и лиц из группы риска.