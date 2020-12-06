Врач назвал продукты, которые повышают риск заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/adb5ace0-384e-11eb-baa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вероятность заражения коронавирусом повышают продукты, которые смещают кислотно-щелочное равновесие в организме. В первую очередь речь идёт об изделиях из белой муки, коровьего молока и рафинированного сахара (сливочное масло, сметана, печенье, батончики, булочки, фастфуд, газировка), а также об алкоголе, крепком чае и кофе. Такое заявление в разговоре с NEWS.ru сделала терапевт Ольга Бурлакова.

Кислотно-щелочной баланс является важным параметром, который поддерживается в крови человека в определённых значениях. Это необходимо для нормальной работы организма, протекания биохимических реакций и оптимального функционирования ферментов. Потребление продуктов, которые смещают кислотно-щелочное равновесие, может приводить к снижению иммунитета.

Наши иммунные клетки работают правильно, когда в организме присутствует слабощелочная среда. Коровье молоко, сахар, белая мука и алкоголь смещают её в сторону закисления, — заявила Бурлакова.

Коровье молоко специалист рекомендует заменить на козье или растительное, белую муку — на цельнозерновую, а сливочное масло — на топлёное. Это поможет поддержать иммунитет на нужном уровне.

Ранее NEWS.ru рассказывал о том, что наиболее доступным и действенным способом поднять иммунитет является употребление напитка с кислыми ягодами — брусникой, калиной, рябиной, облепихой, а также с лимоном. Чтобы его приготовить, следует положить ингредиенты в банку с водой и растолочь. Такой напиток поможет, в частности, снизить риск заражения коронавирусом.