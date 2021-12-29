Препарат «Ковид-глобулин» на базе плазмы крови прошёл клинические испытания

Ростех сообщил о том, что препарат «Ковид-глобулин» от коронавируса получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава. Данное лекарственное средство создано на базе плазмы крови переболевших людей с антителами к коронавирусу, оно успешно прошло клинические испытания, говорится в сообщении госкорпорации, которое приводит ТАСС. Доказано, что при применении препарата на 70% снижается риск тяжёлого течения болезни.

Разработка холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» в ходе клинических испытаний подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус. По итогам исследований препарат «Ковид-глобулин» получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России, — отмечается в сообщении.

В основе препарата «Ковид-глобулин» лежит плазма крови людей, перенесших COVID-19, содержащая антитела к коронавирусу. Введение в назначенное лечение данного препарата не даёт организму возможность перехода заболевания в более тяжёлую форму и позволяет побороть инфекцию, подчеркнули в госкорпорации.

По имеющимся у Ростеха данным, результаты двойного слепого плацебо-контролируемого сравнительного исследования показали, что у 7 из 10 пациентов, которые получали «Ковид-глобулин» при комплексной терапии, риск перехода заболевания в более тяжелую форму сокращался. Наиболее эффективно он показал себя при использовании на ранних стадиях заболевания. В 70% случаев он позволял предотвратить развитие таких серьёзных осложнений, которые возникают на фоне COVID-19, как развитие цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоэмболических осложнений, а также острого респираторного дистресс-синдрома, тяжёлого поражения легких и ухудшения клинической симптоматики.

Первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина успешно прошел две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность. Разработка «Нацимбио» значительно расширяет возможности российских медиков в борьбе с COVID-19. Теперь в их арсенале есть обе возможные формы иммунизации от коронавируса: активная — вакцина, и пассивная — иммуноглобулин, — подчеркнул гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

Ранее сообщалось, что назальная форма вакцины «Спутник V» будет доступна на международных рынках в 2022 году. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что в скором времени ожидается появление на зарубежных рынках вакцины против коронавируса «Спутник М» для подростков, которая зарегистрирована 24 ноября.