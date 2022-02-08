Предсказавший пандемию вирусолог спрогнозировал спад и новую волну

К марту заболеваемость COVID-19 пойдёт на спад, однако позже может произойти новый подъём и увеличение числа заражений, заявил вирусолог, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов, который предсказал пандемию коронавируса шесть лет назад. Чтобы защититься от заболевания, специалист посоветовал россиянам соблюдать противоэпидемические правила — перейти на удалённый режим работы, носить маски и соблюдать социальную дистанцию, передаёт сайт правительства Приморья.

Щелканов отметил, что подъём в марте-апреле по-разному проявится в тех или иных климатических зонах. Тем не менее к лету должен установиться локальный минимум.

В сентябре-октябре, когда после летнего отдыха все вернутся в свои привычные организованные коллективы, подоспеет осенний рост заболеваемости ОРВИ, — добавил он.

Ранее стало известно, что при «омикроне» пациенты стали всё чаще жаловаться на повышенную потливость. Инфекционист Евгений Тимаков уточнил, что заразившиеся новым штаммом COVID потеют настолько сильно, что иногда приходится менять одежду.