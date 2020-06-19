Карантин и самоизоляция негативно отразились на фигурах россиян. Переедание и недостаток движения привели к набору лишнего веса. Располневшие люди разделились на три группы. Первые смирились с лишними килограммами, вторые — занялись спортом и сели на диету, третьи — поспешили на приём к пластическому хирургу. После карантина резко увеличился спрос на операции по удалению жировых отложений, говорят врачи. Но без правильного питания и физических нагрузок от них эффекта не будет.

О резком увеличении потока пациентов после карантина заявила в беседе с NEWS.ru управляющий директор Института пластической хирургии в Москве Ксения Дельник. По сравнению с маем и июнем прошлого года количество желающих сделать пластическую операцию выросло на 20-25%.

Среди всех оперативных вмешательств значительный процент составляет липосакция — удаление жировых отложений хирургическим путём. За время изоляции люди набрали лишний вес и хотят избавиться от ненужных килограммов, сообщила Дельник. Чаще всего липосакцию делают женщины в возрасте от 30 до 45 лет.

Среди других популярных процедур Дельник выделила маммопластику — увеличение груди и блефаропластику — изменение формы век, разреза глаз.

Пластические операции люди сегодня рассматривают, как долгосрочную инвестицию. Из-за экономического кризиса уже завтра денег на красоту может не быть.

Сейчас очень нестабильная ситуация с курсом валют, пациенты боятся повышения цен. Именно по этой причине увеличились запросы на операции в рассрочку. Если раньше таких было порядка 10%, то сейчас — в два раза больше. Ксения Дельник управляющий директор Института пластической хирургии на Цветном бульваре управляющий директор Института пластической хирургии на Цветном бульваре

Популярность пластических операций в последние 6 лет повышается каждый год, сообщила Ксения Дельник. Во-первых, люди перестали боятся подобных вмешательств, во-вторых, появились методики, которые дают хороший результат, с коротким периодом восстановления.

Ricardo Demurez/http://imagebroker.com/Global Look Press

Об увеличении количества операций после карантина сообщил также также NEWS.ru пластический хирург Александр Соколов, он подтвердил, что на карантине многие женщины набрали вес и хотят поскорее избавиться от лишних килограммов. Не все готовы кропотливо худеть с помощью спорта и диет.

Липосакция никогда не заменит эффект от занятий спортом. Она может убрать лишний жир, но потом неизбежно будет рецидив. Эффект временный и нестабильный. Без адекватных и регулярных физических нагрузок результаты операции неудовлетворительны, высказал своё мнение об операции врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев. Он отметил, что операция имеет смысл только в том случае, если стоит задача убрать жир в тех, местах, где диета и спорт не справляются, например, «уши» на бедрах.

Соответствие стандартам красоты не гарантирует успеха в жизни. Для этого важно умение общаться с людьми, личностные качества. При этом для кого-то идеальное лицо и фигура — незыблемое условие принятия себя, единственный способ повысить самооценку, сообщила в беседе с NEWS.ru семейный и детский психолог высшей категории Ольга Демьяненко.

Если человек сам не доволен как он выглядит, он не будет уверен в себе. А люди чувствуют отношение человека к самому себе и «зеркалят» его. То есть если девушка думает, что она некрасивая, окружающие её и будут такой считать. Даже сделав операцию она может относиться к себе по-прежнему. Ольга Демьяненко семейный и детский психолог высшей категории семейный и детский психолог высшей категории

По мнению психолога, люди которые делают пластические операции воспоминают своё тело не как часть своей личности, а как инструмент презентации в обществе. Этот подход может обернуться комплексами и неуверенностью в себе.