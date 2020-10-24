Экстренный план: врач рассказал, что делать при первых симптомах COVID-19

https://static.news.ru/photo/9f29aa66-1529-11eb-9e4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Человеку, который заподозрил у себя коронавирус, в первую очередь необходимо успокоиться — паника и стресс могут только усугубить ситуацию. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.

Людям, которые в последнее время не контактировали с возможными носителями коронавируса и почувствовали только снижение чувствительности к запахам и вкусам, врач рекомендует самостоятельно обратиться в поликлинику за мазком. Посещать медицинское учреждение необходимо строго в маске и перчатках.

Вызывать врача на дом следует при наличии более серьёзных симптомов COVID-19 — недомогания, повышенной температуры или кашля. Отказаться от самостоятельного похода к медикам также следует, если вы в последние дни контактировали с возможными носителями коронавируса, пояснил Кондрахин.

Приехавшего на дом врача нужно попросить не только провести тест на COVID-19, но и выписать больничный лист. Это нужно для того, чтобы уйти на карантин.

Если человек контактировал с возможным носителем коронавируса и чувствует недомогание, ему также необходимо позвонить коллегам и близким, с которыми он контактировал в последние 14 дней. Их нужно предупредить о произошедшем и держать в курсе касательно результатов мазка на COVID-19, — заявил Кондрахин.

Ранее NEWS.ru рассказывал о том, что длительное ношение масок способно снижать иммунитет человека. Всё дело в том, что резинки этого изделия давят на височные кости черепа, которые соприкасаются с мозгом. Этот орган, в свою очередь, воздействует на работу иммунной системы.