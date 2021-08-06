Перечислены самые распространенные профессиональные болезни россиян

Согласно учёным из НИИ медицины труда им. Н.Ф. Измерова, самыми распространенными профессиональными заболеваниями стали тугоухость и радикулит. Об этом сообщает URA.RU.

В группе профессиональных заболеваний, обусловленных воздействием физических факторов трудового процесса, с 2019 года превалирует нейросенсорная тугоухость — 54,38%. В следствие физических перегрузок и перенапряжения — радикулопатия пояснично-крестцовой, шейно-плечевой зоны — 58,70%, — сообщили в НИИ медицины труда.

При этом в списке также оказались такие заболевания как вибрационная болезнь (неврологическая патология, развивается из-за регулярного и длительного воздействия на организм механических колебаний) — 42,65%, флюороз (стоматологическая патология, возникает из-за чрезмерного количества фтора) — 27,18% и хронические пылевые бронхиты из-за распыления аэрозолей — 24,25%.

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