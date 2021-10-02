Диетолог перечислила витамины, которых не хватает россиянам

Рацион россиян часто не сбалансирован, в результате чего возникает нехватка жизненно важных витаминов и минералов. Как сообщила в беседе с NEWS.ru член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова, помимо традиционного дефицита йода у жителей страны также наблюдается хроническая нехватка витаминов С, А и Е.

Как рассказала Круглова, несмотря на то что большая часть россиян проживает в йододефицитных регионах, принимать препараты йода следует только после назначения врача. Самостоятельно можно принимать йодированную соль. Это достаточно эффективный способ профилактики йододефицита.

Даже 5-6 граммов йодированной соли в день обеспечивает норму по йоду. Также нужно употреблять рыбу, морепродукты, морскую капусту — все они также содержат йод, поэтому являются хорошей профилактикой его дефицита, — отметила медик.

Диетолог напомнила, что многие часто забывают про магний. По словам Кругловой, потребность в этом элементе возникает в период каких-то стрессов, эмоциональных переживаний, во время интенсивной работы.

Он нужен для центральной нервной системы. Его ещё иногда называют минерал спокойствия. Он также важен для регуляции качества сна, — сказала она.

По словам Кругловой, магний содержится в цельнозерновых продуктах, которые минимально обработаны, а также в тех, которые содержат волокна и не подвергались глубокой очистке. Это, например, греча, геркулес, бурый либо коричневый рис. Магнием также богаты орехи.

Специалист считает, что если питание человека разнообразное и включает все эти группы продуктов, то ему будет достаточно магния. В любом случае его содержание в организме можно проверить, сдав анализ крови.

У россиян помимо йода и магния также наблюдается хронический дефицит витамина С, поэтому ежедневно нужно употреблять 400–500 граммов овощей и фруктов, это покроет потребность организма в этом витамине.

Иногда говорят о дефиците витаминов А и Е, это жирорастворимые витамины, при этом рацион, который содержит растительные масла, 2-3 чайные ложки в день, и орехи, покрывают потребность в витамине Е. Витамин А содержится в молочных продуктах и в рыбе, — рассказала диетолог.

Кроме того, по её словам, в организме россиян не хватает железа, правда, это больше характерно для женщин.

Ранее доктор Александр Мясников развеял популярный миф о том, что синтетические витамины эффективнее натуральных. Принято считать, что лучше принимать синтетический аналог, так как нет возможности определить, какое количество того или иного продукта нужно съесть для восполнения дефицита витаминов. По словам телемедика, сейчас выяснилось, что это не так, поскольку синтетические витамины по-другому всасываются организмом, «не оставляя там следа».