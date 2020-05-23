Переболевшая коронавирусом Оксана Пушкина назвала нетипичный симптом

Депутат Госдумы Оксана Пушкина, которую выписали из больницы после лечения от коронавируса, рассказала, на что следует обратить внимание людям, ещё не переболевшим COVID-19.
По её словам, нервозность является симптомом заражения, на который прежде никто не обращал внимания.
Близкие говорят, что я была очень нервная, когда заболевала. Они тогда это связывали с разъездами по региону. Но, конечно, нервная система начинает страдать во время болезни, — сказала Пушкина в эфире телеканала НТВ.
Депутат также указала другие, уже известные, симптомы заболевания.
Может начаться конъюнктивит, суставы ломит. У кого-то большая температура, у меня её вообще не было. Покашливание, нос заложен, — отметила парламентарий.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцина от коронавируса может оказаться бесполезной, а её разработка — длиться годами и не быть завершена никогда. Такое мнение озвучил научный редактор издания Guardian Йен Сэмпл. Учёный аргументирует тем, что иммунитет против ряда коронавирусов, которые вызывают простуду, не является стойким.