За сутки стала инвалидом: истории людей с редкими генетическим болезнями

В России жизнь и здоровье примерно 13 тысяч человек зависят от препаратов стоимостью до миллиона рублей. Это пациенты, больные редкими (орфанными) заболеваниями. Так называют болезни с распространённостью не более 10 случаев на 100 тысяч человек. В настоящий момент в список орфанных заболеваний включены 215 диагнозов, большинство из них являются генетическими. Такие недуги крайне плохо диагностируются и сложно лечатся. Они возникают внезапно, в любом возрасте, у абсолютно здоровых людей. NEWS.ru собрал истории граждан, для которых орфанный диагноз стал полной неожиданностью.

Организм сошёл с ума

Айыына Ушницкая почти не видит, только размытые силуэты предметов и нечёткие очертания лиц родных. Она убрала свой смартфон в дальний ящик стола. Книги и телевизор остались в прошлой жизни. У девушки атрофия зрительного нерва. 16 июля 2019 года для неё стало точкой невозврата, жизнь разделилась на «до» и «после». Айыына проснулась утром, открыла глаза и увидела темноту. Жених забил тревогу и позвонил матери девушки: «Срочно приезжайте!». Альбина Валерьевна сорвалась с работы и примчалась к дочери.

За несколько недель до этого случая Айыына впервые в жизни почувствовала недомогание. Воспалилась слюнная железа, и немного опухло горло. Болеть для девушки было непривычно. Даже банальные ОРВИ всегда обходили её стороной, не говоря уже о более серьёзных недугах. Айыына всё-таки дошла до кабинета ЛОРа. Ей поставили предварительный диагноз — ангина, потом врачи сообщили, что у пациентки аллергия. Девушка злилась, так как болезнь пришлась совсем некстати. Она заканчивала вуз и защищала диплом. Ложиться в больницу в её планы не входило.

Из личного архива

Лечение в челюстно-лицевой хирургии нужного эффекта не возымело. Горло у девушки оставалось воспалённым. Также появился новый симптом — задержка жидкости. Айыына начала серьёзно отекать. Хрупкая девушка весом 46 кг прибавила в весе почти вдвое. Лечащие врачи лишь предполагали, что это ещё один симптом аллергии и разводили руками. 14 июля 2019 года пациентку выписали домой.

После того как испуганная мама внезапно ослепшей Айыыны вызвала скорую помощь, её увезли в терапевтическое отделение Якутской городской клинической больницы. Оттуда направили в пункт неотложной офтальмологической помощи Якутска. Во время транспортировки девушке стало совсем плохо — её срочно доставили в реанимацию. Маме сообщили, что Айыына впала в кому, её подключили к аппарату ИВЛ. У пациентки почти отказали почки. Девушка умирала, а врачи не понимали, чем она больна. Медики брали всё новые и новые анализы и, наконец, докопались до истины. У пациентки был выявлен атипичный гемолитико-уремический синдром.

Редкое генетическое заболевание поражает примерно пять человек из миллиона. Его распространённость не зависит от расы, пола и географического положения. Из-за сбоя в геноме в мелких кровеносных сосудах образуются тромбы, развивается полиорганная недостаточность. Но самое страшное — иммунная система организма начинает атаковать его ткани, запускается процесс саморазрушения.

В отличие от многих орфанных пациентов, Айыыне повезло — её сразу включили в Федеральный перечень больных редкими заболеваниями. Нужное лекарство она достаёт без проблем. Заболевание удалось взять под контроль, а функцию почек — восстановить. Осталась одна проблема — это слепота. Вернуть зрение девушке не берётся ни один офтальмолог в Якутии. Мама предполагает, что дочь нужно вести в Москву. В ближайшее время ей начнут искать врача в столице.

Из личного архива

Самолечение — единственный выход

55-летняя жительница Красноярского края Ольга Малахова до 2017 года была практически здоровым человеком. Она занималась спортом, много работала и вела активный образ жизни. Однажды утром правая рука перестала её слушаться и повисла безжизненной плетью. Ситуация усугубилась тем, что спина начала нестерпимо болеть. Врачи в районной больнице поставили диагноз «остеохондроз» и назначили лечение. Терапия не помогала, и Ольге становилось всё хуже. Тогда она отправилась в краевую больницу. Там диагноз уточнили — синдром крыловидной лопатки. Опять назначенное лечение не возымело эффекта. Тогда невролог районной больницы настояла на генетическом тесте.

Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Оказалось, что у Ольги Анатольевны болезнь Помпе. Это редкое заболевание с распространённостью 1 человек на 60 тысяч. Болезнь вызывают мутации в гене GAA, который находится в 17-ой хромосоме. Заболевание проявляется мышечной слабостью, выраженной дистрофией скелетной мускулатуры, увеличением печени и селезёнки. Без своевременного специфического лечения эта генетическая патология часто заканчивается летально. И чем раньше начнётся терапия, тем более благоприятный будет прогноз.

Ольга Малахова никакого лечения не получает. Каждый день она вынуждена принимать по несколько таблеток обезболивающего. Препараты женщина «назначила» себе сама. По-другому она не смогла. Женщина страдает от сильных болей в спине, не может самостоятельно подняться на второй этаж и вымыть посуду, не оперевшись на стену возле раковины. Восстановить здоровье Ольги Малаховой поможет один, но очень дорогой препарат. Стоимость курса лечения — 1,5 млн рублей. Добиться от региональных властей Краснодарского края нужного лекарства она не может три года.

Я кому только не писала, даже региональному министру. Ответ один и тот же: нет, не можем обеспечить. Причины разные находятся: нет какой-то справки, нужного обследования, группы крови в анализе или инвалидность у меня не той группы. Видимо, они ждут, когда я в коляске начну ездить, только тогда предоставят, — рассуждает женщина.

Ольга Малахова — далеко не единственная жительница этого региона, которая оказалась в непростой ситуации. Как сообщил NEWS.ru юрист АНО «Дом редких» Кирилл Куляев, расходы бюджета Краснодарского края на приобретение лекарств для пациентов с орфанными заболеваниями снизились с 2018 по 2020 год в три раза. По отдельным нозологиям уровень обеспеченности препаратами составляет не более 70% от годовой потребности в регионе.

Из личного архива

Спусковой крючок есть всегда

Врачи, специализирующиеся на редких заболеваниях, считают, что эти недуги редко начинаются совсем внезапно. До начала острого состояния бывают «тревожные звоночки», которые человек может не заметить, сообщила в беседе с NEWS.ru врач-генетик Первой городской клинической больницы Новосибирска Асия Шорина. Например, при болезни Помпе женщина задолго до приступа могла ощущать мышечную слабость и лёгкое недомогание, но списывала это на обычную усталость. Что касается атипичного гемолитико-уремического синдрома, который был выявлен у жительнице Якутии, триггером болезни могла послужить инфекция или стресс.