Нутрициолог назвала продукты для укрепления иммунитета зимой

Чтобы укрепить иммунитет зимой россиянам стоит есть субпродукты, например, печень, сердечки или язык, исключить из рациона молочные и кисломолочные продукты, а также обратить внимание на ингредиенты с высоким содержанием витамина А. Об этом «ФедералПресс» рассказала член российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Ксения Чёрная.

Если говорить о том, что нужно есть для усиления иммунитета, то это прежде всего субпродукты. Субпродукты гораздо полезнее, чем мясо. В них больше питательных веществ, они легче усваиваются организмом. Например, печень, желудочки, сердечки, язык. Их источником может быть как птица, так и мелкий и крупный рогатый скот, — рассказала Чёрная.

Она также порекомендовала россиянам со слабым иммунитетом исключить из рациона молочные и кисломолочные продукты, а также глютен. По её словам, частые болезни могут быть причиной нарушения микрофлоры кишечника. До восстановления слизистой оболочки данные продукты лучше не употреблять, особенно в период сниженного иммунитета, заверила нутрициолог.

Она посоветовала следить за количеством витамина А в организме: он влияет на зрение, рост, формирование костей, а также на поддержание и восстановление целостности слизистых оболочек и кожного покрова. Помимо этого Чёрная порекомендовала пить больше горячих напитков без сахара.

Ранее россиянам рассказали, как сохранить работоспособность зимой. Терапевт Надежда Чернышова посоветовала делать зарядку каждый день и наладить режим сна.