Порядка 25% взрослых жителей России имеют ту или иную степень непереносимости лактозы. Тем не менее знают об этом не все, а многие и вовсе путают данное патологическое состояние с аллергией. О том, как распознать у себя непереносимость лактозы и почему шанс столкнуться с ней с возрастом увеличивается — в материале NEWS.ru.

Лактоза представляет собой углевод из группы дисахаридов, который содержится в молоке и молочных продуктах. Её также называют «молочным сахаром». В организме лактоза расщепляется на глюкозу и галактозу. Происходит этот процесс благодаря лактазе. Люди, у которых этот фермент вырабатывается в недостаточном количестве, могут сталкиваться с непереносимостью лактозы. Одни люди с ней рождаются, а другие — приобретают в течение жизни. Проявляется это состояние метеоризмом, диареей и рвотой.

Врожденная непереносимость лактозы обусловлена генетическими факторами и в раннем детском возрасте проявляется довольно редко. Более вероятно столкнуться с ней в подростковом возрасте. При этом шансы на возникновение непереносимости растут по мере того, как человек становится старше. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил гастроэнтеролог и терапевт Алексей Парамонов.

Более часто в младенческом возрасте дети сталкиваются с непереносимостью белка коровьего молока. Она тоже проявляется болью в животе, послаблением стула или запором, а также задержкой развития, иногда выделением крови при дефекации. У взрослых же людей чаще встречается лактозная непереносимость. Связано это с тем, что начиная примерно с 12 лет у человека уменьшается синтез лактазы, потому что природа считает, что взрослый человек молоком не питается. Непереносимостью лактозы страдает примерно четверть взрослых людей Алексей Парамонов гастроэнтеролог и терапевт гастроэнтеролог и терапевт

Lukas Schulze/dpa/Global Look Press

Определить лактозную непереносимость можно благодаря нагрузочному тесту. Он заключается в том, что человек выпивает лактозу, а после врач специальным прибором измеряет количество водорода, который выделяется в выдыхаемом им воздухе. Ещё один способ, более точный, — биопсия двенадцатиперстной кишки при гастроскопии. Специалисты исследуют биоптат на наличие ферментов, перерабатывающих лактозу, пояснил Парамонов.

Между тем, степень непереносимости «молочного сахара» бывает разной, отметила разговоре с NEWS.ru диетолог Светлана Титова. В зависимости от неё, человеку следует либо полностью исключить молочные продукты, либо перейти на их дозированное потребление.

Сейчас людей с непереносимостью лактозы становится всё больше. Это связано с ухудшением качества продуктов и состоянием экологии. Иммунная система у россиян функционирует хуже и из-за этого возникают различные заболевания. Людям, которые столкнулись с лактозной непереносимостью в первую очередь следует исключить молоко в чистом виде. Его можно заменить на овсяное, рисовое или кокосовое. При этом с осторожностью нужно относиться к готовым продуктам — тортам, булочкам, колбасам и сосискам. В них тоже может содержаться молоко Светлана Титова диетолог диетолог

Лактозную непереносимость можно перепутать с аллергией, которая тоже может проявляться диареей. Всё дело в том, что сейчас на прилавках можно найти очень много ненатуральных и восстановленных продуктов, которые провоцируют подобную реакцию организма, поясняет диетолог. Тем не менее аллергия проявляется и другими симптомами, нехарактерными для непереносимости лактозы — высыпаниями и покраснениями.

При отказе от молочной продукции специалист рекомендует курсами принимать пробиотики и пребиотики. Эта рекомендация обусловлена тем, что при таком ограничении рациона человек может столкнуться с дисбактериозом из-за недостатка лактобифидобактерий. Кроме того, при отказе от «молочки» люди теряют важный источник кальция, витамина D и белка. Восполнить их недостаток можно потребляя кунжут, мясо и яйца.