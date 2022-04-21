Нефролог рассказала о пищевых привычках, вызывающих камни в почках

Диетолог, нефролог Анна Коробкина рассказала NEWS.ru, что злоупотребление мясной пищей, наваристыми супами на кости, а также увлечение шпинатом и щавелем может вызвать образование камней в почках. Медик добавила, что парный орган «терпеливый» и образования не всегда сразу дают о себе знать. Спикер подчеркнула, что проблема часто вскрывается спонтанно, во время диспансеризации.

Почки — терпеливый орган. Камни могут спонтанно выявить на УЗИ, если человек раз в год просто проходит диспансеризацию. До определённого размера с ними могут ничего не делать — просто наблюдать и соблюдать диету, не совсем строгую, зависящую от природы камней. Плюс в моче могут найти некий осадок, который является косвенным признаком нефролитиаза. В группе риска те, кто употребляет очень мало жидкости, очень много мяса, наваристых супов на кости, шпината, щавеля, если говорим о вегетарианцах, — заявила Коробкина.

Эксперт добавила, что первые симптомы почечнокаменной или мочекаменной болезни зависят от расположения образований, а не от размеров, — например в мочеточнике конкременты дают о себе знать сразу сильными болями.

Это может быть камень в 3мм, 0,5 см, 1 см, никак не дающий о себе знать. Главное — где он находится: в синусе почки, паренхиме почки, в лоханке, в просвете мочеточника. Если это камень мочеточника, то он даёт о себе знать практически сразу сильными болями. Как правило, камни в почках растут и не сразу себя проявляют, — отметила Коробкина.

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