Нефролог назвала самый вредный продукт для почек

https://static.news.ru/photo/3e302460-e031-11ea-ba2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: J. Pfeiffer/Arco Images/Global Look Press

Врач-нефролог Людмила Артюхина заявила, что врагом даже здоровых почек является поваренная соль. По её словам, нынешняя популярность фастфуда и полуфабрикатов ведёт к чрезмерному употреблению этого пищевого продукта.

Плюс ещё у людей высокий порог солевой восприимчивости, — цитирует врача «Говорит Москва».

Артюхина указала, что порой при проблемах с почками человек не чувствует боли, поэтому в больницу он попадает уже на серьёзной стадии заболевания.

Иногда есть такие симптомы, когда заболевание течёт субклинически. Проявляется это слабостью, утомляемостью, отёками при ходьбе, но очень умеренными. Может быть, артериальная гипертензия. Проявляться заболевание почек может артериальной гипертонией, — подчеркнула нефролог.

Она считает, что нормальной работе почек человек помогает, если придерживается здорового образа жизни.

Ранее NEWS.ru сообщал, что инфекционные болезни мочеполовой системы, в частности — пиелонефрит, не несут в себе таких рисков возникновения хронической болезни почек (ХБП), как вредные привычки. Об этом стоит помнить, употребляя спиртное, предупредил главный внештатный нефролог Минздрава, профессор Евгений Шилов. Основная причина ХБП — «болезни цивилизации»: диабет, гипертония, мочекаменная болезнь (особенно уратная) и метаболический синдром.