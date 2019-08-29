https://static.news.ru/photo/2f364270-ca1e-11e9-9dae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Horst Ossinger/dpa/Global Look Press

Специалисты рассказали о растениях, которые помогают людям снизить уровень стресса. Лучшим природным успокоительным названа мята перечная.

По мнению экспертов, её можно употреблять в пищу и использовать в качестве ароматизатора. Кроме того, мята помогает снимать головную боль, а приготовленные из неё эфирные масла повышают бдительность, сообщает портал MedikForum .

Вторым по эффективности эксперты назвали чёрноглазый горох. Он богат клетчаткой, железом и фолиевой кислотой. Также растение спасает от депрессии.

На третьем месте обосновалась ромашка. Кроме её успокоительного действия, специалисты отмечают способность растения помогать людям, страдающим от бессонницы.

Отдельно эксперты объяснили включение в список рекомендаций вечерней приамбулы.

В этом диком жёлтом цветке содержится вещество триптофан. Его используют в производстве естественного антидепрессанта — гормона серотонина, — цитирует специалистов MedikForum.

Помочь при усталости и стрессе может и растение орегано. Его также применяют как лекарственное средство при простуде, головных и болях в мышцах.

Ранее News.ru сообщал, что в Минздраве назвали главную причину многих болезней россиян. Эксперты рассказали о причинах развития гипертонии, ишемической болезни сердца и бронхиальной астмы. Снизить риск развития этих заболеваний можно, добавив в свой рацион орехи, бананы и имбирь. Кроме того, важно хорошо высыпаться и чередовать интенсивную работу с отдыхом, чтобы справиться с накопившимся стрессом, который и является причиной возникновения данных недугов.