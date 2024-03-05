Названы неожиданные причины весеннего недомогания Мясников назвал лень и переедание причинами весеннего недомогания

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Недомогание, которое испытывают многие россияне весной, является результатом лени и переедания, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, которые приводит «Общественная служба новостей», беспокойства могут быть вызваны также малоподвижным образом жизни и регулярным чтением новостей. Все это ведет к хронической усталости, отметил он.

Даже если мы абстрагируемся и нам кажется, что мы абсолютно спокойны, боремся со стрессом как снаружи, так и изнутри — на деле происходит истощение адаптационных механизмов со стороны организма. Все это результат переедания и ничегонеделания, — пояснил врач.

Ранее колопроктолог Алексей Винников рассказал, что занятия боевыми видами спорта и бодибилдингом могут провоцировать развитие геморроя. В некоторых случаях чрезмерная нагрузка во время тренировок способна довести до ректальных кровотечений, предупредил он. В случае обнаружения проблем проктолог рекомендовал спортсменам на тренировках максимально снизить нагрузку на мышцы таза и выполнять только общеукрепляющие упражнения.

Сурдолог Виктория Руденко назвала одну из распространенных причин развития тугоухости. По ее словам, это инфекционные заболевания, особенно COVID-19. Специалист подчеркнула, что в последнее время периоды роста людей с нарушениями слуха совпадают с волнами коронавирусной инфекции.