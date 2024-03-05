Названы основные причины развития тугоухости Сурдолог Руденко: нарушения слуха часто связаны с COVID-19

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Одной из распространенных причин развития тугоухости являются инфекционные заболевания, особенно COVID-19, предупредила сурдолог Виктория Руденко. В разговоре с KP.RU специалист подчеркнула, что в последнее время периоды роста людей с нарушениями слуха совпадают с волнами коронавирусной инфекции.

Последствия перенесенных инфекций — одна из самых частых причин нарушения слуха. Особенно мощный вклад внес COVID-19. И, судя по всему, его роль сохранится и дальше. В последнее время мы с коллегами заметили особенность: появились периоды, когда поток больных с нарушениями слуха резко вырастает. И это четко совпадает с волнами ковида, — пояснила врач.

Кроме того, к тугоухости приводит использование наушников: люди часто пренебрегают нормами громкости и длительностью прослушивания музыки. Также большинство предпочитает ездить в наушниках в метро или идти вдоль трасс. По словам Руденко, это наносит двойной удар по органам слуха. Сурдолог уточнила, что опасно и увлечение антибиотиками. Ряд лекарств дает побочную реакцию в виде токсического повреждения слухового нерва. Специалист добавила, что среди распространенных причин тугоухости также выделяют возрастные изменения, гипертонию, сахарный диабет и постоянный фоновый шум.

Вирусолог Алексей Аграновский ранее рассказал, что поражение легких — самое страшное последствие перенесенного COVID-19. На их восстановление понадобится определенное время, за этот период человек будет испытывать неприятные ощущения.