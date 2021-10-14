Названы лор-заболевания, которые могут привести к раку

Хронические заболевания дыхательной системы могут опосредованно быть причиной возникновения онкологии. Об этом в беседе с изданием «Слово и Дело» рассказал кандидат медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев. По его мнению, предвестниками серьёзной болезни являются хронический тонзиллит, фарингит, гайморит и риносинусит.

Зайцев отметил, что самостоятельно заболевания дыхательной системы не могут спровоцировать развитие рака. Однако человек с хроническими заболеваниями должен осознавать, что у него существует риск в будущем получить онкологию.

Может быть следующая ситуация: например, человек много курит. И у него со временем начнутся проблемы с задней стенкой глотки, может развиться как минимум хронический фарингит, может развиться ларингит — воспаление гортаноглотки. И поскольку всё это проходит через бронхо-лёгочную систему — через трахею, бронхи и лёгкие, — табачные смолы, которые являются канцерогенами, могут стать причиной развития рака, - объяснил Зайцев.

Он подчеркнул, что хронический тонзиллит, фарингит, гайморит и риносинусит действительно могут стать предвестниками развития онкологических заболеваний лор-органов и органов грудной клетки. Однако в любом случае провоцирующим фактором выступят внешние неблагоприятные условия, а также наличие индивидуальной предрасположенности у людей к онкологии.

Ранее врач-онколог, главный врач клиники НАКФФ кандидат медицинских наук Антон Иванов заявил, что у людей с лишним весом риск заболевания онкологическими болезнями в два раза выше, чем у более худых. Также, по его словам, этому подвержены курильщики и те, кто постоянно испытывает стресс.