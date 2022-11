Назван возраст, в котором пора менять образ жизни Врач Черняева: после 40 лет необходимо менять образ жизни

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После 40 лет организм среднестатистического человека начинает функционировать не совсем так, как раньше, начинается замедление важных процессов в органах и тканях. Это приводит, в частности, к тому, что употребление вредной пищи и алкоголя начинает приводить к более тяжелым последствиям. В этой связи наступает пора поменять образ жизни. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-терапевт Мария Черняева.

Как правило, после 40 лет замедляются метаболические процессы, хуже начинают выводиться из организма вредные вещества, идет перестройка тканей, снижается ферментативная активность, хуже вырабатывается инсулин, — пояснила она.

В этой связи человек может начать хуже усваивать некоторые продукты, в том числе жирные и сладкие блюда, а также алкоголь.

Если в этот период не изменить рацион и образ жизни, то негативные последствия не заставят себя ждать. В частности. может увеличиться масса тела.

Среднестатистическому человеку после 40 лет надо перестраивать рацион и образ жизни, — порекомендовала врач.

