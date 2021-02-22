Назван продукт, который «творит чудеса»

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Репчатый лук из-за его полезных свойств можно считать суперпродуктом, способным при ежедневном употреблении «творить чудеса».

Такое мнение высказало турецкое издание Milliyet. Отмечается, что богатый витаминами и питательными веществами продукт повышает плотность костей. При ежедневном его употреблении в течение месяца плотность костей повышается на 5%.

Кроме того, лук снижает уровень холестерина, уменьшая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, и улучшает пищеварение.

Вдобавок к этому данный продукт также способствует образованию «полезных бактерий» в кишечнике, что также положительно отражается на процессе пищеварения, — отметил автор публикации.

Также благодаря содержанию 25 различных антиоксидантов данный овощ имеет такое полезное свойство, как предотвращение повреждения клеток организма.

Убивая вредные бактерии во рту, он обеспечивает гигиену ротовой полости. Его антимикробные свойства способствуют укреплению зубов. Лук также содержит «кверцетин» — вещество, которое борется с катарактой и очень полезно для глаз, — подчеркнули в Milliyet.

Репчатый лук способствует и крепкому сну, поскольку в нём содержатся волокна, поддерживающие здоровье кишечника и в то же время снимающие стресс. К достоинствам этого овоща также относят способность быстро излечивать повреждения кожи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о трёх «суперпродуктах», которые помогают избежать осложнений при заражении коронавирусом. По словам доктора медицинских наук, COVID-19 может протекать тяжелее у людей с нехваткой витамина D, селена и цинка. Среди продуктов, особенно богатых этими микроэлементами, Малышева выделила три.